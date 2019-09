A GNR vai reforçar hoje e na quarta-feira, devido à previsão de elevadas temperaturas, a vigilância, fiscalização e o patrulhamento terrestre em todo o território continental, para prevenir incêndios florestais, divulgou hoje esta força de segurança.Assim, a GNR, através das suas valências de Proteção da Natureza e Ambiente, territorial, investigação criminal, cavalaria, bem como do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), vai intensificar a vigilância das zonas de maior risco de incêndios.Segundo adianta a GNR em comunicado, este ano, até 01 de setembro e no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, a GNR realizou 6.128 ações de sensibilização, junto de mais de 121 mil pessoas, para alertar para a importância de um conjunto de procedimentos preventivos a adotar, nomeadamente sobre o uso do fogo, a limpeza e remoção de matos e a manutenção das faixas de gestão de combustível.O objetivo - indica a GNR - é garantir a segurança das populações e do seu património e salvaguardar o tecido florestal nacional.Neste período e no âmbito da prevenção de incêndios, a GNR efetuou mais de 41.500 patrulhas e percorreu cerca de três milhões de quilómetros, tendo detido 47 pessoas pelo crime de incêndio florestal, identificado 455 pessoas por suspeita de terem praticado o crime de incêndio florestal e instaurado 5.360 autos de contraordenação por falta de gestão de combustível (limpeza de terrenos).Registou ainda 4.520 crimes de incêndio florestal e instaurou 593 autos de notícia por contraordenação por incumprimentos das normas para a realização de queimas e queimadas.A GNR lembra que, no período crítico de calor, é necessário continuar a adotar as medidas e ações especiais de prevenção de incêndios florestais, pelo que a GNR irá sensibilizar a população para as proibições nos espaços florestais e agrícolas, nomeadamente fazer queimas ou queimadas, fumar, fazer lume ou fogueiras, lançar foguetes e balões de mecha acesa e fumigar ou desinfestar apiários, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas;Outras proibições incidem sobre a circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.Atendendo aos perigos de incêndio, a GNR aconselha ainda população a que, em caso de incêndio, ligue de imediato para o 112, transmitindo de forma sucinta e precisa a localização, a dimensão estimada e a forma de acesso mais rápida ao local;Aconselha também a população a contactar as autoridades se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco.A GNR disponibiliza igualmente a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), onde as pessoas podem esclarecer as suas dúvidas sobre medidas de proteção a adotar e prazos para cumprir na gestão de combustível, assim como denunciar situações que envolvam risco de incêndio.