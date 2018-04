Foram também detidas quatro pessoas por condução sem habilitação legal e outra por posse de arma proibida.

A GNR deteve 22 pessoas "em flagrante delito", 11 das quais por condução sob efeito do álcool, entre as 20:00 horas de sexta-feira e as 08:00 horas deste sábado.



No conjunto das operações de prevenção, combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária efectuadas pela Guarda Nacional Republicana em território nacional, neste período, há ainda a registar 110 acidentes, com dois feridos graves e 40 feridos leves.



