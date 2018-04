Um avião Falcon da Força Aérea fez esta madrugada o transporte de um bebé de 35 semanas que necessitava de assistência médica urgente dos Açores para Lisboa, foi hoje anunciado.Segundo um comunicado da Força Aérea Portuguesa (FAP), o Falcon 50, da Esquadra 504 - Linces, partiu do aeroporto da Portela às 00:26 de hoje, com uma equipa médica militar a bordo, e regressou a Lisboa horas depois, tendo o bebé sido transportado a um hospital não identificado.O bebé, de 35 semanas e quatro dias, de acordo com o comunicado, "necessitava de assistência médica urgente".Este foi o segundo transporte urgente de um bebé, dos Açores para Lisboa, feito pela Força Aérea em menos de uma semana.Em 31 de Março, um recém-nascido que necessitava de cuidados médicos urgentes foi transportado de emergência dos Açores para Lisboa.Em comunicado, a FAP explica que foi activada na tarde de 30 de Março uma aeronave Falcon 50 para transportar o recém-nascido que precisava de assistência médica urgente, e que a bordo seguiu uma equipa médica militar, dois médicos e um enfermeiro, juntamente com uma enfermeira civil.