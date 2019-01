A passagem do Hospital de Braga para uma gestão pública deve implicar um custo de 40 milhões de euros, segundo o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.

O Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada garante que retirar o contrato de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital de Braga vai representar um rombo nas finanças nacionais.



Em declarações ao jornal Público, Óscar Gaspar, ex-secretário de Estado da Saúde do segundo governo de José Sócrates, acredita que a passagem do Hospital de Braga para o setor público será "um erro terrível" e que esta operação deverá retirar ao Estado "cerca de 40 milhões de euros". Gaspar justifica este número afirmando que "o financiamento do hospital seja 40 milhões de euros acima do que é o pagamento à Escala Braga [Grupo Mello Saúde] neste momento", caso passe a estar sob a alçada do Estado.



"Se o Estado ganha, se poupa pelo facto de ter entregado o hospital a privados, do meu ponto de vista só há que manter essa situação", entende Óscar Gaspar.



O Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada diz ainda que, no seu entender, o hospital tem todo o direito a receber a mesma linha de financiamento do que outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde.



O ex-secretário de Estado lamenta ainda o orçamento reduzido que é reservado para a saúde e garante que o "orçamento do SNS é insuficiente".