Desde 2016 que ‘Pernas’, de 29 anos, geria uma rede de tráfico de droga no bairro do Asilo, Monte da Caparica, Almada. Tinha os gerentes, os bolseiros (vendedores) e os vigias, que trocava todos os dias para não ser apanhado.De acordo com a acusação do Ministério Público, à qual o Correio da Manhã teve acesso, no Natal de 2016 ‘Pernas’ distribuiu cabazes pelas pessoas do bairro, para que estas não o denunciassem.