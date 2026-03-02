General Cartaxo Alves é o novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O tenente-general Sérgio Costa Pereira irá suceder-lhe na chefia da Força Aérea.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

O general João Cartaxo Alves foi esta segunda-feira nomeado chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e o tenente-general Sérgio Costa Pereira irá suceder-lhe na chefia da Força Aérea, revela uma nota oficial publicada no site da Presidência da República.



Marcelo Rebelo de Sousa Rui Ochôa/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa, chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, aceitou os nomes propostos pelo executivo, bem como a recondução do general Eduardo Mendes Ferrão para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, por mais dois anos.

A mesma nota refere que a posse dos novos chefes militares terá lugar esta segunda-feira, pelas 19h00, no Palácio de Belém.

Na sexta-feira, o Conselho de Ministros, reunido eletronicamente, aprovou estes nomes, apresentando a proposta ao Presidente da República.

A nomeação do piloto-aviador Cartaxo Alves representa o regresso de um militar da Força Aérea a este posto de comando, após a saída há doze anos do general Luís Esteves de Araújo.

O general Cartaxo Alves sucede ao general José Nunes da Fonseca, militar do Exército, que ocupava o cargo desde 2023 e cujo mandato terminou dia 1 de março.

A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) estabelece que o CEMGFA e os chefes militares dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, após consulta dos conselhos superiores militares.