General Cartaxo Alves é o novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas

O general João Cartaxo Alves foi esta segunda-feira nomeado chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e o tenente-general Sérgio Costa Pereira irá suceder-lhe na chefia da Força Aérea, revela uma nota oficial publicada no site da Presidência da República.
Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo Rebelo de Sousa, chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, aceitou os nomes propostos pelo executivo, bem como a recondução do general Eduardo Mendes Ferrão para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, por mais dois anos.
A mesma nota refere que a posse dos novos chefes militares terá lugar esta segunda-feira, pelas 19h00, no Palácio de Belém.
Na sexta-feira, o Conselho de Ministros, reunido eletronicamente, aprovou estes nomes, apresentando a proposta ao Presidente da República.
A nomeação do piloto-aviador Cartaxo Alves representa o regresso de um militar da Força Aérea a este posto de comando, após a saída há doze anos do general Luís Esteves de Araújo.
O general Cartaxo Alves sucede ao general José Nunes da Fonseca, militar do Exército, que ocupava o cargo desde 2023 e cujo mandato terminou dia 1 de março.
A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) estabelece que o CEMGFA e os chefes militares dos ramos são nomeados e exonerados pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, após consulta dos conselhos superiores militares.
