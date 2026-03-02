Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Mau tempo. Mais de 80 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Lusa 18:17
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

De acordo com a informação disponibilizada pela ANA, foram canceladas 43 chegadas e 42 partidas.

Mais de 80 voos com partida ou destino para a Madeira foram esta segunda-feira cancelados devido às condições meteorológicas adversas, indica a ANA -- Aeroportos no seu 'site' oficial.

Movimento no Aeroporto Internacional da Madeira está condicionado
Movimento no Aeroporto Internacional da Madeira está condicionado João Cortesão

De acordo com a informação disponibilizada pela ANA, consultada pela agência Lusa às 17:30, foram canceladas 43 chegadas e 42 partidas.

Algumas ligações chegaram a acontecer, mas divergiram, e outras foram canceladas previamente pelas companhias aéreas.

Desde a manhã desta segunda, aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira -- Cristiano Ronaldo 10 aviões e partiram 13 aeronaves.

A ANA alerta que "as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias", pedindo aos passageiros que contactem a companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira está a ser afetada pela depressão Regina, que se centrará na terça-feira na zona leste da ilha e que na quarta-feira se deslocará gradualmente para sudeste.

Na terça-feira, o vento irá intensificar-se, soprando de norte/noroeste, com rajadas até 95 quilómetros/hora (km/h), ou até 120 km/h nas terras altas da ilha, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira.

Espera-se também a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude na terça-feira.

Devido a esta situação, já foram emitidos avisos laranja de rajada e de agitação marítima e amarelo de neve, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo. Mais de 80 voos cancelados no Aeroporto da Madeira