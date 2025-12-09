Garrett McNamara declara apoio a Gouveia e Melo para a Presidência da República

Depois do triatleta Vasco Vilaça ser anunciado Mandatário da Juventude, agora é a vez do surfista Garrett McNamara declarar-se apoiante da candidatura de Henrique Gouveia e Melo para a Presidência da República. O norte-americano, residente em Portugal e conhecido por ter popularizado internacionalmente as ondas gigantes da Nazaré, acredita que o ex-Chefe do Estado Maior da Armada é o candidato ideal por estar "ao centro e a favor das pessoas".



Garrett McNamara apoia Gouveia e Melo

"Na primeira vez que cheguei a este país, a Marinha abriu-me as portas e Gouveia e Melo estava presente, para me fornecer as cartas náuticas e dizer onde estavam as ondas maiores. Tenho ouvido o que ele tem a dizer e adoro que ele esteja ao lado do povo. Ele não está de um lado nem de outro. Quando divides, não consegues encontrar soluções, mas quando estás ao centro e a favor das pessoas, vais encontrá-las. Eu estou com a Humanidade e com Portugal... Amo Portugal e estou entusiasmado com o futuro do país. Precisamos de alguém forte que tome o comando, para tomar boas decisões para Portugal, com o coração e com a cabeça, a favor do país", diz McNamara, num vídeo publicado pela candidatura de Gouveia e Melo no Instagram.