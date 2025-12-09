Comboio descarrila na Linha do Oeste e causa um ferido, circulação interrompida

Aluimento de terras está na origem do descarrilamento. Composição transportava 16 pessoas, mas há apenas um ferido ligeiro.
Um comboio descarrilou esta terça-feira na linha ferroviária do Oeste, devido a um aluimento de terras junto ao apeadeiro de Alcainça, no concelho de Mafra, provocando um ferido ligeiro e interrompendo a circulação, indicaram fontes da CP e da IP.
Comboio descarrilou entre as estações de Meleças (Sintra) e Malveira (Mafra)DR
Fontes oficiais da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP) confirmaram à agência Lusa que o descarrilamento do comboio, que seguia em direção a sul, aconteceu "por volta das 15h", devido a um aluimento de terras junto ao apeadeiro de Alcainça, no concelho de Mafra.
Segundo o comandante dos bombeiros da Malveira, Miguel Oliveira, a composição circulava com 16 passageiros quando ocorreu o acidente, tendo um deles sofrido ferimentos ligeiros e sido transportado para a urgência da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa.
A fonte da CP indicou ainda que a circulação de comboios está interrompida entre as estações de Meleças (Sintra) e Malveira (Mafra).
Já fonte da IP adiantou que estão no local equipas a avaliar os danos na composição e na linha, não existindo previsão de quando é que a circulação de comboios vai ser retomada.
A CP está a assegurar o transbordo dos passageiros por via rodoviária na zona suspensa à circulação de comboios.
Para o acidente, foram mobilizados 13 operacionais e cinco veículos, entre os quais meios dos bombeiros da Malveira.
