Os gabinetes dos 70 membros do novo Governo de António Costa vão custar, pelo menos, 71 milhões de euros. Com a criação de dois novos ministérios e sete novas secretarias de Estado, a despesa com os futuros gabinetes ministeriais terá um aumento na ordem de, pelo menos, sete milhões de euros. O futuro Executivo de Costa, que esta segunda-feira apresentou ao Presidente da República os nomes dos novos secretários de Estado, é o maior desde 1976.