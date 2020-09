A Funerária Sempre Fiel, de Paços de Brandão, em Santa Maria da Feira, divulgou esta quinta-feira um vídeo nas redes sociais no qual refere que oferece boleia "para a terra" a quem for à festa do Avante!, este fim de semana.

"Amanhã é o grande dia e nós já seguimos caminho! Se também vais, não te esqueças de nos pedir boleia no fim", refere a publicação. A funerária aponta ainda que a oferta da boleia "é válida apenas para seres humanos sem vida" e "não inclui restantes serviços fúnebres".







Envolta em polémica, a 44.ª edição da Festa do "Avante!" dura até domingo e terá esta sexta-feira o habitual discurso de abertura oficial do secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa.