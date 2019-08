Esta quinta-feira, realiza-se a missa do sétimo dia desde a morte de Alexandre Soares dos Santos, onde os colaboradores podem prestar uma última homenagem ao antigo presidente do grupo Jerónimo Martins. Todas as lojas Pingo Doce vão fechar às 18 horas mas em algumas, os funcionários permanecerão lá dentro.





Apesar de o fecho ter sido justificado com a possibilidade de os funcionários poderem prestar homenagem a Soares dos Santos - o funeral foi privado, para família e amigos -, aapurou que em algumas zonas, como Agualva-Cacém, a missa destinada aos funcionários ocorreu às nove da manhã.

A presença na missa não é obrigatória. Finda a cerimónia, os funcionários podem ir para casa - mas alguns trabalhadores têm que regressar ao trabalho, continuando as suas tarefas ou entrando num novo turno. Mas esta decisão foi tomada por certos responsáveis de loja, visto que a Jerónimo Martins só informou os seus funcionários, via e-mail, do fecho às 18 horas.

Aos clientes que tenham o cartão Poupa Mais, foi enviada uma mensagem para o telemóvel a avisar do encerramento da loja.



A 27 de agosto, está marcada uma "missa de despedida" no Mosteiro dos Jerónimos, segundo informação prestada pela família à imprensa.

Alexandre Soares dos Santos era o segundo homem mais rico de Portugal e foi o líder do grupo Jerónimo Martins durante 46 anos. Morreu no dia 16 de agosto.