A Força Aérea portuguesa resgatou duas pessoas no mar em menos de 24 horas, uma ao largo dos Açores e outra que se encontrava num navio cruzeiro.

Em comunicado hoje divulgado, a Força Aérea (FA) revela que o primeiro resgate ocorreu na manhã de sexta-feira, quando recuperou um pescador ao largo dos Açores que tinha ficado ferido durante a faina e com o estado de saúde a agravar-se.



O tripulante da embarcação espanhola Marivi Uno foi resgatado a cerca de 270 quilómetros das Lajes, sob condições atmosféricas muito adversas, segundo a FA.



De acordo com a FA, no final do dia de quinta-feira, foi activado um helicóptero para resgatar uma pessoa, também do sexo masculino, no cruzeiro Saga Sapphire, a cerca de 330 quilómetros do Montijo.



As operações aéreas foram conduzidas pelos Centros Coordenadores de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes e de Lisboa, após solicitação de empenhamento de meio aéreo por parte dos Centros Coordenadores de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada e de Lisboa.