Foram detetados 15 casos como o do acidente com Alfa Pendular em Soure

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) analisou 15 casos desde 2010 em que foram desrespeitados sinais vermelhos como no acidente em Soure, Coimbra, na passada sexta-feira, que levou à morte de duas pessoas numa colisão entre um Alfa Pendular que circulava a 190 quilómetros por hora e um veículo de serviço das Infraestruturas de Portugal que desrespeitou um sinal vermelho. O mesmo gabinete fez recomendações para tal não mais acontecer, mas terão sido ignoradas, refere o jornal Público.

Após a investigação de um acidente no Areeiro, em Lisboa, o GPIAAF detetou 13 casos semelhantes nos últimos anos e, durante a investigação, mais dois do género foram registados. Nenhum deles teve consequências graves mas o relatório levou à emissão de várias recomendações que terão sido ignoradas. Segundo o jornal, do relatório do gabinete publicado em julho de 2018 resultaram oito recomendações, das quais três não tiveram seguimento, como melhorar a formação dos condutores daquelas máquinas ou instalar controlos de velocidade nestas composições como já acontece com comboios da CP ou Fertagus.