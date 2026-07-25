Fogo em Pombal já está em fase de resolução

O incêndio, que deflagrou hoje pelas 15:52, chegou a ser combatido por 144 operacionais, 36 viaturas e cinco meios aéreos.

Edição de 21 a 27 de julho

O incêndio que deflagrou hoje em Pombal, no distrito de Leiria, e que obrigou à mobilização de mais de 140 operacionais, já está em fase de resolução, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Bombeiro apaga incêndio em floresta com mangueira Hugo Rainho

Segundo a fonte, já foram desmobilizados muitos dos meios no local.

Neste momento, os meios que ficaram no local estão a realizar operações de rescaldo.

O incêndio, que deflagrou hoje pelas 15:52, chegou a ser combatido por 144 operacionais, 36 viaturas e cinco meios aéreos.