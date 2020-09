Um técnico tributário de Coimbra, com funções suspensas desde fevereiro, vai regressar ao trabalho, na próxima semana, independentemente de se encontrar sob suspeita de autoria de vários crimes, apurou aO cenário só terá alterações se, até lá, o Tribunal da Relação der provimento a um recurso do Ministério Público que pede a prisão preventiva de António Batata. Já que a medida de coacção que suspende o exercício de função expira volvidos oito meses.O Ministério Públio (MP), através do DIAP Regional de Coimbra, divulgou, em fevereiro, o ponto de vista de que as medidas de coacção aplicadas ao técnico tributário (suspensão de funções incluída) não iam permitir responder às exigências cautelares – "em especial [o risco de] continuação da actividade criminosa e perigo de perturbação para a aquisição e conservação da prova".Segundo a entidade titular da acção penal, o arguido encontra-se "fortemente indiciado pela prática de 15 crimes de corrupção passiva para acto ilícito" e cometimento de 20 crimes de acesso ilegítimo qualificado, um de abuso de poder, dois de fraude fiscal qualificada, um de furto qualificado e dois de branqueamento.A capacidade de sedução de António Batata, 60 anos, é tida, por colegas e pela PJ, como aspeto relevante para, alegadamente, ele se guindar à batuta em matéria de oferta de ‘soluções’ para problemas fiscais enfrentados por empresas.O arguido não deixa de ser descrito como funcionário diligente da Autoridade Tributária (AT) e até generoso a lidar com contribuintes a braços com dificuldades no trato com a Administração Fiscal.O funcionário foi detido, em fevereiro, pela Polícia Judiciária, no âmbito de um inquérito do foro criminal dirigido pelo MP - DIAP Regional de Coimbra, a par de outros quatro indivíduos, suspeitos de agir como angariadores de clientes para o principal arguido.Indiciados de corrupção passiva e ativa, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, acesso ilegítimo e fraude fiscal qualificada, os cinco detidos – para quem um juiz de instrução descartou a medida de coacção de prisão preventiva – estão sob suspeita de agirem para dificultarem a actividade da AT sobre centenas de empresas.Falsificação de faturas e simulação de negócios avultam entre a presumível atividade criminosa do quinteto, dizendo a Polícia, em síntese, que os suspeitos agiam em benefício de terceiros na resolução de problemas fiscais mediante contrapartidas monetárias e outras.Nas zonas de Lisboa, Leiria e Coimbra, foram realizadas 29 buscas (domiciliárias e não domiciliárias). Por ora, a PJ constituiu 10 arguidos, havendo entre eles dois advogados, cujos escritórios foram sujeitos a buscas em Coimbra e em Lisboa.Na óptica da Polícia Judiciária, António Batata é o verdadeiro dono de um gabinete de contabilidade, a funcionar em Coimbra, embora, formalmente, dele seja proprietário um presumível ‘testa de ferro’ do principal arguido da operação "My friend".Apesar de o principal arguido ser um mero técnico tributário, a PJ crê que ele está apetrechado de saber-fazer capaz de lhe permitir entorpecer a acção da AT em relação aos clientes do sobredito gabinete de contabilidade.Só um dos presumíveis clientes de António Batata representa perto de 200 empresas, disse àfonte ligada ao processo.Para a PJ, o know-how de que é possuidor o principal arguido permitiu-lhe substituir-se a contribuintes e enganar a Autoridade Tributária. O principal arguido ficou sob a alçada do MP (coadjuvado pela PJ), quando a Direção Distrital de Finanças de Coimbra viu num depoimento testemunhal, prestado ao abrigo de outro processo, matéria para o sujeitar ao escrutínio da autoridade judiciária.Prova de que à PJ não escaparam as rotinas do técnico tributário, que desfruta da presunção de inocência, é o facto de ela ter ‘baptizado’ a sua operação – "My friend" – com uma expressão habitualmente proferida por António Batata.