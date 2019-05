O assessor de Fernando Medina vai receber uma avença mensal de 3752,50 euros durante quase três anos. Contrato foi por ajuste direto.

A Câmara de Lisboa fez um ajuste direto com António Mega Peixoto, filho do blogger de José Sócrates, António Peixoto, no valor de 123 mil euros. O assessor de Fernando Medina vai receber uma avença mensal de 3752,50 euros durante quase três anos.



Mega Peixoto já tinha sido contratado pela autarquia em 2015 e 2017, como prestador de serviços na área da assessoria política, com avenças de 58 mil euros e 136 mil euros, respetivamente.



Saiba mais em Correio da Manhã