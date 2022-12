Filhas de alto funcionário russo compraram casas de luxo em Portugal

Filhas de alto funcionário público russo, ex-autarca e dirigente do partido de Putin, gastaram milhões de euros em imobiliário em Lisboa e no Algarve, quase todos sem recorrer a crédito bancário. Foi usado offshore com sede no Chipre para comprar casas de luxo no Restelo e Algarve. Denúncia chegou ao DCIAP e à PJ.

Foi oportunidade de negócio em Portugal entre duas irmãs russas. Em 2016, Anna Fisun queria investir em Portugal e a irmã Elena Agipa detinha uma vivenda no Restelo, em Lisboa, onde vivia, comprada por 675 mil euros no mesmo ano com o marido português, cujo empréstimo bancário ainda estava por pagar. Por isso, nas palavras de Elena Agipa à SÁBADO, chegaram a “um acordo” de venda: Anna Fisun, através de uma sociedade offshore no Chipre, a Agorda Development Ltd., compraria o imóvel à irmã por 1 milhão e meio de euros, que valorizava assim 122% em poucos meses. No dia 2 de dezembro, a escritura foi assinada – e o retorno foi usado por Elena Agipa e o marido para comprar novos imóveis. Hoje os negócios imobiliários das irmãs russas foram alvo de uma denúncia anónima – a que a SÁBADO teve acesso – entregue ao Departamento Central de investigação e Ação Penal (DCIAP) e à Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária na sequência das investigações das autoridades às transferências de capitais e património de cidadãos russos na União Europeia (UE).