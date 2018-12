Depois de três adiamentos, a venda dos terrenos da antiga Feira Popular de Lisboa, em Entrecampos, foi confirmada na manhã desta quarta-feira em hasta pública promovida pela Câmara Municipal de Lisboa. Os dois lotes e uma parcela de terreno na Avenida Álvaro Pais foram vendidos por 238,5 milhões de euros à Fidelidade Properties.

Existiam mais duas empresas interessadas, a Dragon Method e a MPEP, que apresentaram propostas à hasta pública, que decorreu no Campo Grande. A Câmara de Lisboa esperava arrecadar 188,4 milhões com esta hasta pública, pelo que arrecadou mais 85,5 milhões do que o esperado.

Para o local, o município prevê um centro empresarial, espaços verdes e 279 fogos de habitação, de acordo com o Público. Ao contrário dos que serão construídos na Avenida das Forças Armadas, estes não se destinam ao Programa de Renda Acessível e não poderão ser arrendados ou vendidos a preço de mercado.