Festival da Canção: NBC vence a segunda semifinal

"Igual a ti" de NBC venceu a segunda semifinal, tendo sido o mais votado pelo público. "Pugna" de Surma venceu o voto do júri do Festival da Canção 2019, cujo vencedor irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Israel.





"Mar Doce" de

A final está marcada para 02 de março, em Portimão. Na primeira semifinal, que aconteceu a 16 de fevereiro, foram escolhidas para passar à final: "Telemóveis" (Conan Osíris), "Perfeito" (Tiago Machado/Matay), "A dois", (Calema) e "Inércia" (D'Alva/Ana Cláudia). "Telemóveis" recebeu a pontuação máxima do público e "Perfeito" a do júri. Os temas a concurso podem ser ouvidos, desde 21 de janeiro, no 'site' da RTP. O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Israel.

Desta segunda semifinal, passam à final:1.ª - "Igual a ti" de NBC2.ª - "Pugna" de Surma3.ª - "Mundo a mudar" de Madrepaz4.ª -Mariana Bragada