Eduardo Ferro Rodrigues irá continuar a ser o presidente da Assembleia da República, se o PS vencer as eleições legislativas de 6 de outubro. De acordo com o Público, a hipótese do líder parlamentar dos socialistas, Carlos César, poder vir a suceder no cargo chegou a ser equacionada mas o próprio deixou claro numa reunião com António Costa que não avançaria para o lugar sem que Ferro Rodrigues assumisse que iria sair.

A hipótese de o PS ter outro candidato ao segundo lugar da hierarquia do Estado no próximo mandato parlamentar tinha sido deixada em aberto, depois do presidente dos socialistas ter sido considerado por vários dirigentes do partido como uma "candidatura digna que representaria bem o PS".