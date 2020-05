Em casa há 45 dias, Fernando Rocha mantém o diagnóstico positivo à Covid-19 após seis testes de despistagem. A viver um longo período de confinamento, o humorista tem encarado estes dias "com muita paciência e sempre com esperança de o próximo teste dar negativo". Ao

, Fernando Rocha contou que tem sido acompanhado pelo Hospital Santo António, no Porto, e que todas as semanas é sujeito a um novo teste a fim de acompanhar a sua evolução clínica.

"Contrariamente ao que é dito, por ordem dos médicos faço testes de oito em oito dias. Tenho de ir ao hospital, sozinho, com luvas e máscara e faço o exame no carro", contou o humorista que se mantém "estável e sem sintomas do vírus" há varias semanas.