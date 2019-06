A Associação das Organizações de Produtores da Pesca (ANOP) do Cerco sensibilizou hoje a Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar para a necessidade de se aumentar as capturas de sardinha, cuja pesca foi retomada no dia 03.

Humberto Jorge, presidente da ANOP Cerco, disse à agência Lusa que, na reunião com os deputados daquela comissão parlamentar "foram reforçadas as preocupações do setor sobre [o aumento das] possibilidades de pesca para este ano".