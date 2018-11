Duas transferências de quase dois milhões de euros, com origem numa misteriosa sociedade offshore chamada Longe Company LLC (EUA), foram depositadas em Novembro de 2008 numa conta – aberta dias antes – na sucursal offshore de Macau do BCP, em nome do pai de Luís Filipe Menezes, na altura presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e em nome de um dos seus filhos. "Parte substancial" do dinheiro foi encaminhado para Portugal, onde serviu para em 2012 comprar um apartamento na Foz, no Porto, onde vive o antigo presidente do PSD, conta o Público.

Estes dados estão presentes num processo do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, em que Luís Filipe Menezes foi investigado por vários crimes. O mesmo acabou arquivado em Julho do ano passado por falta de provas.



Através do Facebook, Menezes revela os processos de que foi alvo, afirmando que todos foram arquivados. "Após ter sido dos detentores de cargos públicos mais escrutinado, mais escutado, mais investigado, NUNCA FUI ACUSADO DE NADA E NUNCA fui sequer ARGUIDO em qualquer destes processos que escalpelizaram 4 longos mandatos autárquicos e quase todos os detalhes de parte da minha vida financeira, profissional e pessoal", escreveu. "Todavia, sei que os abutres não ficaram satisfeitos", disse.



"Cá estarei, eu e a minha família, para enfrentarmos tudo o que vier, com orgulho no resultado inédito acima referido [onde revela os processos], decorrente da acção livre e longa da Justiça Portuguesa", ressalvou Luís Filipe Menezes.