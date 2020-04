A empresa Fabrióptica, a fábrica de óculos detentora de dois estabelecimentos, no Cacém e em Lisboa, está a enviar mensagens publicitárias incitando as pessoas a saírem de casa para visitar as suas lojas e violando, desta forma, a legislação em vigor relativa ao Estado de Emergência.





teve acesso ao SMS, que foi hoje enviado a várias pessoas (clientes e não clientes), e que dizia: "Com esta mensagem pode circular na rua para vir à FABRICA DE OCULOS DO CACEM E DO CHIADO VALE 30 euros até 30/04/2020".Foi a Associação Nacional dos Ópticos (ANO), que representa as empresas de ótica em Portugal – e, da qual, a Fabrióptica não faz parte –, que fez a denúncia, condenando "veementemente a conduta", pode ler-se num comunicado divulgado pela entidade. Mais: a associação alerta também para o facto de não estar a ser respeitado o número máximo de clientes dentro das lojas (Fábrica de Óculos do Cacém e Chiado Eyeglass Factory), nem o distanciamento mínimo estabelecido.Já foi feita uma denúncia ao Ministério Público, ASAE, DGS e Proteção Civil e, esta manhã, a situação foi também reportada às polícias municipais de Lisboa e Sintra. "Este tipo de práticas atenta contra os mais elementares princípios éticos e mesmo de saúde pública, além de denegrir a imagem de todos os profissionais do sector", considera Fernando Tomaz, presidente da ANO.Contatada pela, a empresa confirmou o envio da mensagem, justificando que "os óculos são um bem essencial" e que o SMS se destina apenas a facilitar o acesso aos clientes. "Não obrigamos ninguém a vir, é só para as pessoas terem um documento para mostrar à polícia se forem mandadas parar", explicou a gerente. Relativamente ao vale, justifica que se destina "apenas a ajudar nestes tempos de crise".Embora a gerente tenha assegurado que não se trata de uma operação de marketing, a SÁBADO sabe que a mensagem não foi enviada apenas aos clientes. Relativamente à ocupação das lojas, e apesar das fotografias tiradas esta manhã na loja do Cacém (ver fotogaleria), a empresa também garante que está a cumprir todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde.