Exames nacionais: só Matemática B teve nota abaixo de 10

Com exceção da disciplina de Matemática B, todos os exames nacionais tiveram média nacional positiva, ou seja, acima dos 10 valores, na conclusão da primeira fase de exames. Os dados estatísticos revelados esta terça-feira pelo Ministério da Educação (ME) indicam ainda que as melhores notas foram alcançadas nas provas de Inglês, com 14,8 valores; Desenho A, com 14,1; História A e História da Cultura e das Artes, com 12,3 valores.