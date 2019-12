Ex-secretário de Estado suspeito de receber avença enquanto estava no Governo

O antigo secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional e atual autarca de Viseu, Almeida Henriques, está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto e pelo Ministério Público por suspeitas de favorecimento em negócios com José Agostinho Simões, a figura principal no caso de corrupção que envolve o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

De acordo com o Jornal de Notícias, Almeida Henriques terá recebido 120 mil euros, através de uma empresa que servia como "testa de ferro", em serviços prestados enquanto esteve no Governo e no Parlamento.