Ex-Presidente do Chega Açores denuncia eleições 'irregulares'. Novo líder acusa-o de 'perturbações mentais'

O deputado regional Carlos Furtado, antigo presidente do Chega/Açores, denuncia irregularidades nos boletins de voto e nas urnas das últimas eleições internas. À SÁBADO, novo líder responde: "Estamos a lidar com alguém com perturbações mentais."

É um frente a frente entre dois deputados regionais, ex-colegas de bancada parlamentar da Assembleia Legislativa dos Açores. Carlos Furtado, antigo presidente do Chega Açores e deputado regional, que passou a independente após demitir-se do partido (que mais tarde o expulsou), acusa as mais recentes eleições regionais internas de serem irregulares — denúncia essa que não foi bem recebida pelo novo presidente do Chega Açores, o deputado José Pacheco, eleito no passado dia 23 de abril. "Estamos a lidar com alguém com perturbações mentais. Se houve uma eleição ilegal foi a dele, que foi feita por diretas e um congresso em que ele comandou os trabalhos. Infelizmente este personagem é um cavalheiro de triste figura, que não me merece a atenção", respondeu José Pacheco à SÁBADO.