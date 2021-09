Ex-ministra e deputada afegãs em lista de resgate de Portugal preferiram outro país

É um exemplo da corrida aos pedidos de socorro de cidadãos afegãos a países europeus. Portugal recebeu dois pedidos de auxílio de uma deputada e uma ex-ministra afegãs, que acabaram por nunca chegar a território português. Isto porque acabaram por enviar pedidos de ajuda a outros Estados-membro da União Europeia, que as acolheu com maior rapidez.



"Os dois pedidos foram incluídos na nossa lista de apoios, mas entretanto as duas cidadãs em causa conseguiram sair para outro país europeu", confirma fonte oficial do gabinete do ministério dos Negócios Estrangeiros à SÁBADO.



Desde que Cabul foi tomada pelos talibã, cerca de 114 mil pessoas foram resgatadas em cerca de 2.900 voos militares, sendo que Portugal conseguiu retirar 56 pessoas da sua lista de 116 até à passada quarta-feira. O ministro Augusto Santos Silva recusa "a ideia que Portugal abandonou seja quem for."