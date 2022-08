Ex-deputado Ricardo Rodrigues terá favorecido chef da TVI

Já acusado pelo MP, Ricardo Rodrigues é de novo denunciado. Terá ajudado Rúben Correia a ficar com a concessão de um restaurante nos Açores.

Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Franca do Campo (Açores) e ex-deputado do PS, poderá ter mais um problema com a justiça. Acusado em junho pelo Ministério Público por prevaricação e abuso de poder, foi agora denunciado pelos vereadores da oposição camarária à PJ por alegadas irregularidades num concurso público para adjudicação da concessão de um restaurante ao chef e apresentador da TVI Rúben Correia.