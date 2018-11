O ex-comandante da PSP da Divisão da Amadora defendeu os polícias da esquadra de Alfragide que são acusados de terem sequestrado, torturado e agredido violentamente seis jovens da Cova da Moura, tendo sido motivados por ódios racistas. "São corajosos, resistentes e preparados", declarou o intendente Luís Pebre, sobre os 17 polícias a serem julgados, avançando ainda que não lhes conhece qualquer sentimento "racista ou xenófobo".

As declarações foram feitas, esta sexta-feira, no Tribunal de Sintra. O ex-comandante, que liderou a Divisão da Amadora entre 2012 e 2017, referindo que se fosse verdade que os polícias eram racistas não se estaria "a falar apenas de um caso, mas de centenas de ocorrências em que a PSP intervém todo o ano".

Luís Pebre disse mesmo, em declarações no Tribunal de Sintra, citadas pelo Diário de Notícias, que o racismo "não é o padrão da Divisão, não é o padrão da PSP".

O ex-comandante confirmou as declarações feitas pela polícia de que a carrinha da polícia tinha sido apedrejada no bairro da Cova da Moura, originando a detenção de um dos jovens. De seguida, os moradores terão reagido contra os agentes, culminando a situação com um grupo de 10 jovens que invadiram a esquadra. Luís Pebre diz mesmo que, a primeira vez que que tinha ido àquele bairro, o seu carro tinha sido "apedrejado e um dos vidros partidos".

Esta versão do caso não coincide com a dos queixosos que afirmam ter sido agredidos pela polícia dentro da esquadra, depois de terem sido detidos sem razão aparente.

Questionado sobre o pedido de reforço de cerca de 40 operacionais do Corpo de Intervenção, Pebre respondeu que apresentou o pedido por recear a reacção que os moradores podiam ter às detenções, referindo acontecimentos anteriores.

O procurador responsável pelo caso questionou o agente sobre quais os antecedentes, já que não tinha conhecimento de notícias sobre outras tentativas de invasão a esquadras, naquela área. "Uma vez, um grupo de moradores tirou um detido à força de um carro da polícia e ele fugiu algemado", contou então Prebe, revelando ainda outro caso em que os moradores, alegadamente, "acharam que um jovem tinha sido morto pela polícia, mas tinha morrido de uma doença congénita e a população bloqueou as ruas com pneus e ainda incendiou um prédio".

O ex-comandante revelou ainda que todos os agentes daquela esquadra "são pessoas que têm um grande espírito de resistência face a múltiplas ocorrências parecidas que resolvem com grande sensibilidade" e que naquela esquadra se verificam "coisas que metem medo".