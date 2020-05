Estudantes de Coimbra angariam seis mil euros para hospitais de Coimbra

A Associação Académica de Coimbra (AAC) angariou cerca de seis mil euros, no âmbito da campanha solidária 'Das palmas à ação', para apoiar o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra no combate à pandemia de covid-19.

A campanha 'Das palmas à ação', que "decorreu ao longo do mês de maio, com o objetivo de angariar fundos para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), atingiu o seu propósito" -- que era angariar cinco mil euros -- ao recolher 6.048,62 euros, resultantes de "mais de uma centena de doações", anunciou hoje a AAC.

"Sob o mote 'AAC unida contra a covid', a campanha teve como principal objetivo ajudar os profissionais de saúde na luta contra a pandemia e contou com o apoio de todas as estruturas da AAC e, em especial, com a colaboração do Banco Santander, que foi o maior apoiante desta campanha", refere a mais antiga associação estudantil do país, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

"Num momento de excecionalidade como este", a academia de Coimbra "não ficou indiferente, e por isso quis contribuir para um bem maior", explica o presidente da AAC, Daniel Azenha, destacando "a importância dos jovens para ultrapassar momentos de maior dificuldade".

Foi com "este pensamento" que a Associação iniciou a campanha de apoio ao CHUC, assegura Daniel Azenha, considerando que a direção da AAC quis a academia "unida contra a covid-19" e conseguiu.

"O sucesso da campanha deve-se ao espírito de comunidade e de entreajuda que existe na nossa academia, que teve reflexo através da participação dos núcleos e das secções desportivas e culturais", sustenta Daniel Azenha, citado pela AAC.

"Foi com enorme orgulho que a Direção Geral da AAC liderou este projeto", que hoje terminou com "a entrega do cheque [ao CHUC] e com um valor ainda maior do que aquele a que nos tínhamos proposto", sublinha.

Esta campanha, conclui Daniel Azenha, "deve refletir também a nossa solidariedade para com os profissionais de saúde, que devem ter o nosso total apoio e o nosso maior agradecimento por tudo aquilo que fazem diariamente".

Para o presidente da administração do CHUC, Fernando Regateiro, "é um privilégio poder agradecer, reconhecidamente, o empenho da AAC e o seu apoio material e simbólico e relevar, ainda, a viva expressão de solidariedade ativa da iniciativa 'Das Palmas à Ação'".

Para os profissionais dos hospitais de Coimbra, esta "é a forma mais sentida de verem recompensado o seu denodado esforço e a sua extrema dedicação no tratamento dos doentes que confiam no CHUC", salienta Fernando Regateiro, igualmente citado pela AAC.

Já no plano pessoal "e como antigo estudante de Coimbra", o presidente do CHUC, afirma-se com "orgulho e alegria pela forma generosa e concreta como a atual geração de estudantes da academia de Coimbra soube agir, neste tempo de pandemia, e acrescentar prestígio ao prestígio herdado".