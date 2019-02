Armindo Castro foi condenado e esteve preso durante dois anos e meio. Agora quer ver “erro grosseiro” ser corrigido.

Armindo Castro esteve dois anos e meio preso por um crime que não cometeu. Os 941 dias que passou atrás das grades deixaram no estudante de Fafe, de 32 anos, "danos psicológicos gravíssimos". E por isso, exige agora ao Estado uma indemnização de meio milhão de euros (500 mil euros) como forma de reparar "o erro grosseiro indesculpável e escandaloso" - a condenação a 20 anos de cadeia pelo homicídio da tia, Odete Castro, em Joane, Famalicão, em 2012. O crime viria a ser assumido, dois anos depois, por outro homem.



Armindo Castro acabou por ser absolvido, já em janeiro de 2018, mas a sua vida não voltou a ser a mesma. "Esperávamos que alguém, em nome do Estado, tivesse algum contacto com o Armindo Castro, no sentido de pedir desculpa pelo menos, atenuar esta injustiça e reparar este enorme erro judiciário. Mas isso nunca aconteceu e decidimos, por isso, avançar com este processo para exigir a reparação deste erro clamoroso da Justiça portuguesa", explicou ao CM o advogado Paulo Gomes.



Saiba mais em Correio da Manhã