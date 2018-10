Os profissionais de saúde iniciam esta quarta-feira mais uma greve de seis dias, que termina na próxima sexta-feira com uma manifestação frente ao Ministério da Saúde.

Os enfermeiros iniciam esta quarta-feira mais uma greve - hoje e amanhã e de terça a sexta-feira da próxima semana. Excluindo os próximos seis dias de contestação – que terminam com uma manifestação frente ao Ministério da Saúde no dia 19 –, estes profissionais de saúde estiveram em greve mais de 100 dias deste ano. Alguns protestos ocuparam o dia inteiro, outros apenas alguns períodos.

Dados da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, avançados esta quarta-feira pelo Público, revelam que desde 0 dia 22 de Março até ao dia 21 de Setembro foram 105 os dias marcados por protestos – o equivalente a 37% dos dias deste ano. No entanto, o site da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público não dispõe informação sobre a adesão aos protestos.

"Apesar de tudo as pessoas percebem" os motivos dos profissionais, disse ao jornal Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP). "É verdade que há reprogramação de consultas e cirurgias, mas isso também acontece noutras circunstâncias".

"Algumas destas greves aconteceram por inoperância do Ministério da Saúde e do Governo. Por exemplo, a greve pela passagem às 35 horas semanais não teria sido necessária. O Governo tinha assumido as 35 horas e um plano de contratação que infelizmente não aconteceu. Só em cima da hora avançou com a contratação de enfermeiros e muito abaixo das necessidades reportadas", salientou.

Os enfermeiros estão insatisfeitos relativamente à falta de propostas do Ministério da Saúde para responder às reivindicações relacionadas com a carreira e com os salários e o atraso no processo negocial – em que o Governo e os sindicatos estão envolvidos há mais de um ano.