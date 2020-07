Estado de calamidade em 19 freguesias da Grande Lisboa prolongado por mais 15 dias

O estado de calamidade em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa foi esta segunda-feira prolongado por mais 15 dias. Depois de reunião entre o Governo e os autarca das cinco câmaras municipais com freguesias onde tinha sido imposto o estado de calamidade no início do mês de julho, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou o prolongamento da medida por mais 15 dias.

"O Governo vai manter as regras para os próximos 15 dias. O país vai continuar em estado de alerta, a Área Metropolitana de Lisboa em contingência e as 19 freguesias em estado de calamidade", afirmou Mariana Vieira da Silva.

A ministra acrescentou ainda algumas medidas que já estavam em vigor desde o início de julho, como a proibição da venda de álcool em estações de serviço e a proibição de venda de álcool após as 20h, além do encerramento da maioria dos serviços após as 20h e as limitações de ajuntamentos: de 5 pessoas nas 19 freguesias visadas da Grande Lisboa, de 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa e de 20 pessoas no restante território de Portugal Continental.



Mariana Vieira da Silva salientou, no entanto, que nos cinco concelhos mais afetados pela covid-19 - Lisboa, Sintra, Amadora, Loures e Odivelas - existe uma "tendência decrescente" no número de casos confirmados. "Não estamos totalmente descansados, esta situação carece de um forte acompanhamento à semelhança do que aconteceu nos últimos 14 dias", afirmou, acrescentando que o número de casos do novo coronavírus por 100 mil habitantes desceu de 154 para 121 casos por 100 mil habitantes nestes 5 concelhos.



Apesar do balanço "positivo" desde que foram implementadas as medidas específicos para estes concelhos e freguesias, a ministra indica que tal não é suficiente para que as medidas sejam atenuadas. O próximo passo é agora consolidar a situação decrescente que tem sido verificada nestes concelhos e freguesias, referindo que a "taxa de incidência é menor que há 15 dias".