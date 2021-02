Estado continuou a fazer contratos milionários com empresa investigada pelo MP

A Quilaban começou a a ser investigada por vender máscaras sem qualidade em 2020, mas mesmo assim o Estado continuou a fazer negócios com a empresa do antigo presidente da Associação Nacional de Farmácias, João Cordeiro.

A pandemia de covid-19 obrigou o Estado português a gastar milhões de euros em materiais e serviços de ajuda ao combate à doença. E entre as empresas que mais venderam está a Quilaban que está a ser investigada pelo Ministério Público por vender material com qualidade dúbia. Mesmo depois da investigação ter sido tornada pública foram assinados 42 contratos com a empresa num valor de 3 milhões de euros. João Paulo Batalha questiona a decisão de contratar empresa investigada por prestar maus serviços.

O grande campeão de vendas durante a pandemia foi o Grupo Luz Saúde que faturou ao Estado mais de 37,6 milhões de euros em material e serviços contra a doença provocada pelo novo coronavírus. E entre os grandes vencedores de contratos com o Estado por ajuste direto está também a Quilaban, a empresa do antigo presidente da Associação Nacional das Farmácias e ex-candidato autarca apoiado pelo PS, João Cordeiro, que faturou mais de 20 milhões de euros só no âmbito do combate à pandemia.

Mas a venda de material por parte da Quilaban aos serviços públicos teve vários percalços pelo caminho, entre os quais uma investigação por parte da Justiça. Em maio, o Ministério Público lançou uma investigação à empresa depois de ter sido noticiado que o certificado de um lote de máscaras vendidas pela empresa tinha a indicação de "inválido ou falso" no site da ICR Polska, na sequência de a empresa polaca ter anulado certificações por causa de irregularidades nas máscaras da marca adquirida pela Quilaban.