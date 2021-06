Imigração ilegal: Portugal foi porta de entrada para milhares de brasileiros que trabalhavam na Bélgica

Eduardo Nogueira tinha 27 anos quando chegou a Lisboa, em dezembro de 2013, a fim de trabalhar para uma empresa de construção sediada em Setúbal. Arranjou contrato com a Zarur e Rocha que, nesse mesmo mês, o enviou para a Bélgica. Aí trabalhou e residiu durante seis anos, embora a empresa declarasse que habitava e trabalhava em Portugal, acumulando anos no país que lhe permitiram apresentar uma requisição de um visto de autorização de residência no país junto do SEF em 2019. Como Eduardo há milhares de trabalhadores brasileiros que são declarados como estando a residir e trabalhar em Portugal por parte de empresas de construção, apesar de o fazerem noutros pontos da Europa, num verdadeiro esquema de imigração ilegal que utiliza o nosso país como porta de entrada.

Estes esquemas estão documentados num relatório elaborado pela Segurança Social belga a pedido do Ministério Público português que investigava um esquema desta natureza e que terminou no passado mês de maio com a condenação de dois arguidos pelo Tribunal de Setúbal. Ao todo, o inquérito levado a cabo pelo inspetor belga detetou 101 empresas portuguesas que introduziram 2.759 trabalhadores brasileiros no país entre 2013 e 2019.

Os trabalhadores brasileiros contratados pelas empresas portuguesas (como a Zarur e Rocha e a MLR Service Clean) declaravam, em Portugal o salário mínimo que, efetivamente, recebiam. No entanto, trabalhavam na Bélgica, onde o salário mínimo é de quase 1.500 euros. Estas práticas permitiam apresentar preços competitivos, já que a mão de obra era mais barata.