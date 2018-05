20:33

Durante dois dias estão programadas inúmeras actividades.

Cerca de dois mil escuteiros celebram, entre hoje e domingo, em Vila Real, os 95 anos do Corpo Nacional de Escutas em Portugal, com actividades que visam incentivar a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.



Em comunicado, a organização explica que nestas comemorações do 95.º aniversário, o Corpo Nacional de Escutas pretende olhar para o futuro e lança um desafio para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável -adoptados pela quase totalidade dos países do mundo, no contexto das Nações Unidas -, através da criação de uma insígnia própria, cujos resultados financeiros servirão para a construção de uma infraestrutura de apoio à educação de crianças num país em vias de desenvolvimento.



Durante dois dias estão programadas inúmeras actividades em que os escuteiros poderão desenvolver iniciativas e replicá-las nas suas comunidades com o objectivo de concretizar estes objectivos.



Serão quatro as áreas de intervenção: Erradicar a Pobreza, Erradicar a Fome, Saúde de Qualidade e Educação de Qualidade.



Segundo o Corpo Nacional de Escutas (CNE), esta actividade serve ainda para reforçar a caminhada para o centenário da associação, e as comemorações do Centenário dos Caminheiros e Marinheiros que se iniciou este ano e terminará em 2019.



As actividades serão desenvolvidas em conjunto com a associação HELPO, instituição fundada por uma portuguesa, Joana Clemente, que se dedica há dez anos à promoção do desenvolvimento, através da educação e da nutrição, em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, chegando, actualmente, a mais de 19.000 crianças.



A Helpo desenvolve a sua actividade em 38 comunidades rurais e 52 centros de intervenção, através da construção de escolas, bibliotecas, creches, centros de nutrição, cantinas escolares, sistemas de aproveitamento de águas pluviais, formação comunitária, educação para a saúde, assistência e formação contínua



Hoje decorrerá ainda o Fórum "Escutismo e Comunidade" que contará com a presença do secretário de Estado da Educação, João Costa.



O CNE é membro da Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME) desde 1929 e tem em Portugal cerca de 73 mil escuteiros de todas as idades em mais de 1.100 agrupamentos.