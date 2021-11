Esclerose Múltipla. SPEM encerra serviço por “falta de respostas e apoios”

"O Estado infelizmente só está preocupado com o seu umbigo. Não se importa de gastar milhões em inutilidades e é incapaz de perceber que, com tostões, podia fazer a diferença." Este é o desabafo de Alexandre Guedes da Silva, presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) à SÁBADO, depois do anúncio da associação de que o seu Serviço de Neurorreabilitação em Lisboa será encerrado a partir de janeiro de 2022 devido à falta de financiamento do Estado.