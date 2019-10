A Igreja Católica criou e lançou o "eRosário - Clique para Rezar", um rosário eletrónico com um preço de 99 euros que tem como objetivo atrair mais jovens para o catolicismo.





De acordo com informações disponibilizadas no portal de notícias do Vaticano , Vaticano News, o equipamento funciona como um "wearable", isto é, algo que se pode usar como uma pulseira. Esta está ligada a uma aplicação nos smartphones e é ativada quando se faz o sinal da cruz.Segundo a mesma página, do equipamento fazem parte dez contas feitas em hematita e ágata. Além disso, existe ainda um "cruxifico inteligente" onde se pode guardar alguma informação.O Vaticano avança ainda que com esta nova pulseira, que só pode ser adquirida na Amazon Italiana, o utilizador pode escolher o que pretende rezar. Entre as opções estão o rosário normal, os mistérios ou terços temáticos.Devido à sua inteligência artificial, o dispositivo faz atualizações e regista o número total de orações feitas, assim como conta passos e calorias.Este novo equipamento faz assim parte do grupo "Clique para Rezar", a app oficial do Papa Francisco para a Rede Mundial de Oração.