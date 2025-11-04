Enfermarias de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro em obras durante 10 meses

Com um investimento total na ordem dos três milhões de euros, a obra é financiada pelo PRR.

As obras de requalificação das enfermarias do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro começam quarta-feira e demorarão cerca de 10 meses, informou hoje a administração dada Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro (ULS RA).



Obras na Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro (ULS RA) visam mais conforto Correio da Manhã

Segundo a presidente do Conselho de Administração da Unidade local de Saúde da Região de Aveiro, vai ser ativado o Plano de Contingência durante as obras o que, "apesar da redução substancial de camas, garante a todas as mulheres com doença ginecológica e grávidas a respetiva resposta".

"As obras em hospitais são sempre processos complicados, porque se para melhorar é necessário condicionar espaços, também é verdade que temos de continuar a responder a quem nos procura", comentou Margarida França .

O plano de contingência tem como retaguarda os Serviços de Ginecologia/ Obstetrícia das Unidade Locais de Saúde de Coimbra e de Entre Douro e Vouga, que vão receber e cuidar as mulheres a quem, por via das obras em curso, a ULS da Região de Aveiro não conseguir dar resposta.

"É a vantagem de ter um Serviço Nacional de Saúde que está, cada vez mais, habituado a trabalhar em rede", assegura a responsável.

À população, o Conselho de Administração da ULS RA reitera a orientação para, em caso de urgência, fazer o contacto prévio com o SNS 24 (808 24 24 24), cuja equipa dará as orientações necessárias e apela à compreensão.

Com um investimento total na ordem dos três milhões de euros, a obra é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Vai proporcionar mais conforto e segurança a doentes e profissionais, sendo que, no caso específico da Obstetrícia. Vai, por exemplo, possibilitar a pernoita do pai aquando do nascimento dos bebés", refere uma nota hospitalar.

Para a presidente da ULS RA, "é uma requalificação há muito desejada", sublinhando que o Hospital de Aveiro é a maternidade de referência de uma região com cerca de 400 mil habitantes.

"É essencial que acompanhe as inovações, essencialmente ligadas ao conforto e segurança, que possibilitam uma prestação de cuidados mais personalizada e diferenciada", afirma Margarida França.