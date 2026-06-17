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Portugal

Encontrado corpo de jovem junto à barra de Albufeira

Lusa 07:25
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O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h37, por um pescador que se encontrava nas proximidades.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) divulgou na terça-feira que foi encontrado um corpo junto à barra de Albufeira, no distrito de Faro, indicando que deverá ser do jovem britânico de 23 anos que desapareceu na quinta-feira.

Autoridade Marítima Nacional
Autoridade Marítima Nacional Autoridade Marítima Nacional

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h37, por um pescador que se encontrava nas proximidades, indicou a AMN em comunicado.

Para o local foram destacados elementos do comando local da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do serviço municipal de proteção civil de Albufeira.

Os elementos da Polícia Marítima, em colaboração com os bombeiros, retiraram o corpo para a marina de Albufeira, tendo sido realizado no local o auto de verificação do óbito, pode ler-se.

O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Barlavento Algarvio pelos bombeiros.

O jovem desapareceu na quinta-feira à tarde quando se encontrava a banhos na praia, acompanhado por outro jovem de 19 anos, também de nacionalidade britânica, que "terá saído da água pelos próprios meios para pedir socorro", especificou na altura a autoridade marítima.

A AMN divulgou ainda hoje que foi contactado o consulado britânico em Portimão e que foi "transmitida a informação sobre a ocorrência".

Tópicos Britânico Polícias Desaparecimento Desaparecida Portimão Faro
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Encontrado corpo de jovem junto à barra de Albufeira