O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h37, por um pescador que se encontrava nas proximidades.
A Autoridade Marítima Nacional (AMN) divulgou na terça-feira que foi encontrado um corpo junto à barra de Albufeira, no distrito de Faro, indicando que deverá ser do jovem britânico de 23 anos que desapareceu na quinta-feira.
Autoridade Marítima NacionalAutoridade Marítima Nacional
O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h37, por um pescador que se encontrava nas proximidades, indicou a AMN em comunicado.
Para o local foram destacados elementos do comando local da Polícia Marítima de Portimão, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do serviço municipal de proteção civil de Albufeira.
Os elementos da Polícia Marítima, em colaboração com os bombeiros, retiraram o corpo para a marina de Albufeira, tendo sido realizado no local o auto de verificação do óbito, pode ler-se.
O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Barlavento Algarvio pelos bombeiros.
O jovem desapareceu na quinta-feira à tarde quando se encontrava a banhos na praia, acompanhado por outro jovem de 19 anos, também de nacionalidade britânica, que "terá saído da água pelos próprios meios para pedir socorro", especificou na altura a autoridade marítima.
A AMN divulgou ainda hoje que foi contactado o consulado britânico em Portimão e que foi "transmitida a informação sobre a ocorrência".
Encontrado corpo de jovem junto à barra de Albufeira