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Santa Casa. A CPI pariu um rato

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:30
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Inquérito parlamentar à gestão financeira da Misericórdia de Lisboa foi interrompido pelas eleições antecipadas, ficou sem conclusões e os partidos perderam o interesse no tema.

Quando a Assembleia da República foi dissolvida – em março de 2025, por causa da rejeição de uma moção de confiança ao primeiro governo de Luís Montenegro –, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão e tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa também foi extinta. As audições nunca chegaram a ser terminadas e não foram retiradas conclusões – o hemiciclo que saiu das novas eleições perdeu depois o interesse no tema.

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Tópicos Presidência da República Presidente da República Inquérito Comissão parlamentar Lisboa Ana Jorge Santa Casa da Misericórdia de Lisboa João Correia Luís Montenegro Iniciativa Liberal Santa Casa de Misericórdia Bloco de Esquerda
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