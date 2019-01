Medida está em consulta pública até 15 de Março e pode alterar tarifas "em função do período do ano".

Autarquias e entidades gestoras podem vir a subir o preço da água em tempo de seca. Medida prevista no projeto de regulamento tarifário dos serviços de água e saneamento está em consulta pública até 15 de Março e pode alterar tarifas "em função do período do ano", no caso de "escassez de recursos hídricos" ou de "flutuações elevadas da procura de ordem sazonal", indica a edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias.



Estas novas regras constam de um documento elaborado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e vigorarão a partir de janeiro de 2021. Atualizações fazem com que habitações de alojamento local e condomínios pagem mais, mas agregados a partir de cinco pessoas terão direito a descontos.



Na origem destas alterações terá estado a seca extrema de 2017, quando algumas zonas do país foram abastecidas diaramente com camiões-cisterna. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu, na altura, que não iria aumentar o preço das faturas. Mas o baixo nível dos caudais fluviais torna mais difícil o tratamento da água e, por isso, a ERSAR prevê que as entidades gestoras sejam compensadas pelos custos adicionais.



O sistema irá assemelhar-se ao que já acontece na eletricidade, com o regulador a autorizar tarifas bi-horárias - preços distintos consoante o horário de consumo -, permitindo que a água seja mais barata nos períodos em que a procura seja mais reduzida. No entanto, a falta de contadores inteligentes poderá ser um obstáculo, uma vez que a maioria dos aparelhos só contabiliza o volume de água utilizado e não o momento de consumo.