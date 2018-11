Capa n.º 759

analisou a água do maior rio da Península Ibérica da nascente até à foz - e os resultados são assustadores. Devido aos transvases, aos esgotos, aos dejectos e às lixeiras com material radioactivo que existem em Espanha, o Tejo chega a Portugal com oito vezes mais fósforo do que o máximo recomendado, azoto acima do normal e níveis de oxigénio que não permitem vida.Ao longo dos 1.007 quilómetros do Tejo foram feitas 11 análises à qualidade da água (11 em Portugal e 11 em Espanha), realizadas por um laboratório acreditado e interpretadas por especialistas independentes da Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa. Os resultados comprovam as agressões e as pressões urbanas, industriais, agrícolas e económicas sobre o rio, mas também como ele tenta recuperar saúde em Portugal.