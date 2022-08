Embaixada da Rússia em Lisboa reforça segurança após ameaças

No início da semana, os moradores de Arroios, em Lisboa, assistiram a uma alteração à sua rua. O passeio na interceção da Rua Visconde de Santarém e a Calçada de Arroios estava vedado, sendo o acesso impedido por barras metálicas. Este é o passeio onde está a embaixada da Rússia que justificou o encerramento da via com as ameaças que os seus funcionários têm recebido, na sequência da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.