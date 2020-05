Nas últimas 24 horas, houve mais pessoas a recuperar da Covid-19 que a serem infetadas pelo novo coronavírus. É o que revela o último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Em 24 horas, registaram-se 274 recuperações e 219 infeções em Portugal.58,4% do total de casos confirmados encontram-se recuperados, segundo o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.Ao todo, no nosso país, 18.096 pessoas recuperaram. Por outro lado, 31.007 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus.1.342 pessoas morreram.Quanto a internamentos, há 513 pessoas a serem tratadas no hospital, e 71 em unidades de cuidados intensivos.