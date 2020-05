Covid-19 em Portugal: mais 12 mortes e 219 infetados em 24 horas

O número de mortes em Portugal devido à

Segundo o boletim da

(DGS), os casos de infeção aumentaram para 31.007, com 219 novos casos registados desde o dia anterior.



O número de recuperados no País chegou aos 18.096, com um aumento de 274 casos de recuperação nas últimas 24 horas.



Dos 513 doentes internados em Portugal, 71 encontram-se nos cuidados intensivos - menos uma pessoa que no dia anterior.



Aguardam resultado laboratorial 1.815 pessoas.







A nível global a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 344 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.