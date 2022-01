Eleições: o que fazer aos confinados? Perguntem às câmaras

Quando a SÁBADO ligou para o Ministério da Administração Interna com o objetivo de obter um número direto da sua Secretaria-Geral (SGMAI) e ali colocar algumas questões sobre sobre eleições, a resposta da telefonista foi elucidativa. “Eleições? Isso é aqui?” Era ali, de facto, e há décadas. Desde a queda do Estado Novo que as eleições em Portugal são organizadas por aquele Ministério, mais concretamente pela Secretaria-Geral (SGMAI).



Ultrapassada a dúvida, obtido o contacto, e uma semana depois, a SGMAI não respondeu às perguntas da SÁBADO, tal como não respondeu o Ministério da Saúde, nem a Direção-Geral da Saúde, nem a CNE – Comissão Nacional de Eleições (que, contactada pela SÁBADO, remeteu explicações para o Governo, para a legislação vigente e para as autarquias).



As perguntas estavam relacionadas com o voto dos eleitores que estarão confinados no dia 30 de janeiro – como o poderão fazer e como a máquina eleitoral está a precaver um eventual número elevado de pedidos (estima-se que no fim do mês haja mais de meio milhão de portugueses nessa situação, ainda que nem todos sejam eleitores). Nas Presidenciais havia 169 mil. Nas Autárquicas, 31 mil. Estima-se que nestas Legislativas sejam, no mínimo, 400 mil infetados (a que devem ser somados os isolados por precaução). O silêncio da tutela foi total até ontem, quarta-feira, ter anunciado que pediu um parecer ao Conselho Consultivo da PGR para permitir o voto dos confinados. O anúncio aconteceu no seguimento da reunião do Infarmed.