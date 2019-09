Um dupla encapuzada assaltou esta terça-feira de madrugada à mão armada o hotel Fénix Music, no Marquês de Pombal em Lisboa. O assalto foi filmado pelas câmaras de videovigilância do hotel.Os ladrões com cerca de 20 a 30 anos levaram 800 euros, segundo apurou o. O assalto ocorreu cerca das 3h00.A Polícia Judiciária já se encontra a investigar.